Novo Nordisk Aktie
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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen belassen. Analyst Emmanuel Papadakis verwies in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar auf seine kurzfristigen Einschätzungen zu aktuellen Trends bei oral einzunehmenden Adipositas-Mitteln sowie auf das Feedback von Ärzten. Die Markteinführung von Wegovy verlaufe zwar weiterhin besser als erwartet, entscheidend dürften jedoch die kommenden herausfordernden Wochen werden, schrieb er./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
275,00 DKK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
33,42 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
247,10 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
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21.04.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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21.04.26
|Erste Schätzungen: Novo Nordisk präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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16.04.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
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15.04.26
|Handel in Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
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14.04.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
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13.04.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
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31.03.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 legt zum Ende des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
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27.03.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 verliert letztendlich (finanzen.at)
Analysen zu Novo Nordisk
|11:58
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|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
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|10.04.26
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|24.11.25
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|10.04.26
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