Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen OMV leicht von 63,5 auf 61,0 Euro gesenkt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Tamas Pletser im Rahmen einer Sektor-Studie hingegen bestätigt.

Die OMV-Aktie sieht unterbewertet aus, obwohl sich die Rentabilität 2023 gegenüber dem Vorjahr verschlechtern wird, heißt es in der aktuellen Studie. In den Fokus rückt die Dividendenzahlung: Die OMV hat angekündigt, für 2022 5,05 Euro je Aktie zahlen zu wollen. Die Analysten erwarten in ihrem Forecast, dass das Unternehmen eine Dividendenzahlung von über 5 Euro im Prognosezeitraum aufrecht erhalten könnte.

Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich nun auf 5,00 Euro für 2023, sowie 5,25 bzw. 5,50 Euro für 2024 bzw. 2025. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 9,24 Euro für 2023, sowie 8,95 bzw. 8,82 Euro für die beiden Folgejahre.

Am Dienstagvormittag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,95 Prozent bei 41,29 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

