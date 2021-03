Die Analysten der Berenberg Bank haben sowohl ihre Empfehlung "Buy" als auch ihr Kursziel von 38,0 Euro für die Aktien von Palfinger unverändert belassen. Die jüngsten Viertquartalszahlen des Salzburger Kranarmherstellers wurden beim Umsatz und EBIT von der Analystin Charlotte Friedrichs als leicht unter den Erwartungen gewertet. Der Free-Cash-Flow überraschte aber positiv.

Zudem glaubt die Expertin, dass Palfinger die jüngste Cyber-Attacke mit den damit verbunden Produktionsunterbrechungen im ersten Quartal 2021 kompensieren werde. Nur kleine Anpassungen wurden bei den Ergebnisschätzungen durchgeführt. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 2,07 Euro für das Geschäftsjahr 2020, sowie 2,60 bzw. 2,94 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,68 Euro für 2020, sowie 0,86 bzw. 0,97 Euro für 2021 bzw. 2022.

Am Donnerstag im Frühhandel notierten die Palfinger-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,78 Prozent bei 32,25 Euro.

