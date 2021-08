Die Analysten der Berenberg Bank haben sowohl ihr Kursziel von 42 Euro als auch die Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien von Palfinger bekräftigt. Die Analystin Charlotte Friedrichs bewertet die jüngsten Zweitquartalszahlen des Kranherstellers mit einer positiven Überraschung bei den Ergebnismargen. Auch der Auftragseingang befinde sich auf einem exzellenten Niveau.

Die starke Nachfrage sollte zudem weitergehen. Nach oben revidiert wurden von den Experten die Gewinnschätzungen. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 2,32 Euro für das Geschäftsjahr 2021. Für die zwei Folgejahre liegen die Prognosen bei 2,79 Euro bzw. 3,13 Euro Profit pro Anteilsschein. Als Dividendenausschüttungen für diesen Zeitraum erwartet die Expertin 0,77 bzw. 0,92 sowie 1,03 Euro je Titel.

Am Donnerstagvormittag notierten die Palfinger-Titel an der Wiener Börse mit plus 2,08 Prozent bei 36,75 Euro.

