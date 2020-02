Die Experten der Deutsche Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der österreichischen Palfinger in Reaktion auf die jüngste Zahlenvorlage des Kranherstellers von 32,0 auf 31,5 Euro herabgesetzt. Ihr "Buy" Anlagevotum für die Palfinger-Titel haben sich gleichzeitig aber bestätigt.

Palfinger hat wie berichtet für 2019 Rekordergebnisse gemeldet, gleichzeitig aber eine Gewinnwarnung für das Auftaktquartal 2020 ausgegeben. Der Deutsche Bank-Experte Matthias Pfeifenberger verweist in seiner Analyse auf die Begründungen des Managements.

Dieses sieht in der Gewinnwarnung keinen Trendwechsel und begründet sie mit steigenden strukturellen Kosten, saisonalen Effekten wie der sinkenden Nachfrage nach Forstkränen, Lieferengpässen durch das Coronavirus und dem Basiseffekt eines besonders starken Vorjahresvergleichsquartals.

Am Donnerstagnachmittag notierten die Palfinger-Titel an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,39 Prozent bei 25,90 Euro.

