Die Berenberg Bank hat ihr Kursziel für die Aktien des Salzburger Kranherstellers Palfinger von 25,00 auf 27,00 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung "Buy" bestätigte Analystin Charlotte Friedrichs nach der jüngsten Zahlenvorlage.

Im Vorfeld der Ende Juli erfolgten Ergebnispräsentation hatte die Analystin ihr Kursziel bereits leicht von 24,00 auf 25,00 Euro angehoben und dabei auf gute Zahlen des Konkurrenten Cargotec verwiesen. Nun passte sie ihre Schätzungen erneut an und berücksichtigte darin die vorgelegten Halbjahresergebnisse. "Uns ist positiv aufgefallen, dass der Umsatz von Palfinger weniger stark zurückgegangen ist als jene der Konkurrenten", schreibt Friedrichs in der am Dienstag vorliegenden Studie.

Der Auftragseingang habe sich stabilisiert und sei nun auf einem ähnlichen Niveau als am Ende des Geschäftsjahres 2019, heißt es weiter. Das Unternehmen haben daher gute Aussichten für die nächsten vier bis fünf Monate. Die Berenberg-Analystin hat ihre Schätzung für den Umsatz im Geschäftsjahr 2020 um 5 Prozent und jene für das operative Ergebnis (EBIT) nun um 18 Prozent erhöht.

"Unsere Schätzungen sind im Rahmen des Umsatzausblicks des Unternehmens für 2020 und den Konsensusschätzungen für den Gewinn", erläutert die Analystin weiter. Die langfristigen Schätzungen sind dagegen weitgehend unverändert geblieben. Was die Bewertung der Aktie angeht, hält die Berenberg-Analystin fest, dass diese derzeit mit einem Abschlag von rund 20 Prozent gegenüber ihrem historischen Durchschnitt gehandelt wird.

Beim berichteten Gewinn pro Aktie erwartet die Berenberg-Analystin 0,61 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2020. In den Folgejahren soll er dann bei 1,57 Euro (2021) und 2,18 Euro (2022) liegen. Die Dividendenschätzungen liegen bei 0,35 Euro (2020), bei 0,52 Euro (2021) und bei 0,52 Euro (2022).

Zum Vergleich: Am Dienstagnachmittag sind die Palfinger-Aktien an der Wiener Börse zuletzt mit einem Plus von 2,87 Prozent bei 23,30 Euro gehandelt worden.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

