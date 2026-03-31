LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips von 31,00 auf 29,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die am 6. Mai anstehenden Quartalszahlen dürften - wie schon vom Medizintechnikkonzern signalisiert - einen saisontypisch schwachen Jahresstart belegen, schrieb Hassan Al-Wakeel in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Zudem sollte sich die US-Zollpolitik auswirken. Das Engagement im Nahen Osten bleibe indes überschaubar, und die Helium-Knappheit sei für die Niederländer kein großes Problem. Sie seien innerhalb der europäischen Branche angesichts ihres Selbsthilfe-Potenzials in einem inflationären Umfeld gut positioniert./rob/gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 04:00 / GMT





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