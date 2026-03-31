Philips Aktie
|23,25EUR
|0,13EUR
|0,56%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
Philips Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips von 31,00 auf 29,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die am 6. Mai anstehenden Quartalszahlen dürften - wie schon vom Medizintechnikkonzern signalisiert - einen saisontypisch schwachen Jahresstart belegen, schrieb Hassan Al-Wakeel in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Zudem sollte sich die US-Zollpolitik auswirken. Das Engagement im Nahen Osten bleibe indes überschaubar, und die Helium-Knappheit sei für die Niederländer kein großes Problem. Sie seien innerhalb der europäischen Branche angesichts ihres Selbsthilfe-Potenzials in einem inflationären Umfeld gut positioniert./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
29,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23,48 €
|
Abst. Kursziel*:
25,64%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
23,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,88%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Philips N.V.
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Abwartend - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|Philips-Aktie sehr gefragt: Zurück in der Gewinnzone (dpa-AFX)
|
10.02.26
|WDH/ROUNDUP: Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs zieht an (dpa-AFX)
|
10.02.26
|ROUNDUP: Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs schnell nach oben (dpa-AFX)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Kering und Philips springen an (Dow Jones)
|
06.02.26
|Schmähpreis rückt auf Messe Fälschungen ins Rampenlicht (dpa-AFX)
|
23.12.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Philips N.V.
|07:31
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|24.03.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|23.02.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07:31
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|24.03.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|23.02.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07:31
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|Philips Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Philips Buy
|UBS AG
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
|24.03.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|23.02.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Philips N.V.
|23,25
|0,56%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:32
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|07:31
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|07:26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07:25
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|07:12
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:58
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|06:43
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.03.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|30.03.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|30.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Befesa Overweight
|Morgan Stanley
|30.03.26
|Aurubis Underweight
|Morgan Stanley
|30.03.26
|Rio Tinto Equal-weight
|Morgan Stanley
|30.03.26
|Orsted Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|30.03.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|30.03.26
|Kontron kaufen
|Warburg Research
|30.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|30.03.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|30.03.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|30.03.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|30.03.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|30.03.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|30.03.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|30.03.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|30.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.03.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|30.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|30.03.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.26
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|30.03.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|30.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|30.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|30.03.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG