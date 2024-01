NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Porsche AG von 90 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei den hoch bewerteten europäischen Autobauern gingen die Geschäftsaussichten deutlich auseinander, schrieb Analyst Philippe Houchois in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Ferrari bleibe am stärksten unterstützt, obwohl es angesichts der hohen Konsensschätzungen wenig positives Überraschungspotenzial gebe. Bei Porsche sei eine Verbesserung der Gewinnerwartungen nötig, damit die Bewertung einen Boden erreiche./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2024 / 09:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2024 / 09:04 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.