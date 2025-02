HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Porsche AG von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 75 auf 62 Euro gesenkt. Der Ausblick der Zuffenhausener für 2025 bedeute einen massiven Reset für die kurzfristigen Erwartungen, schrieb Analyst Romain Gourvil am Freitagabend. Seine Kaufempfehlung vom März 2024 habe sich als falsch erwiesen. Die Umsetzung von Porsche enttäusche und auch die Bewertung der Papiere des Sportwagenbauers drifte ab vom Luxus-Niveau. Letztlich sieht er Porsche auf der "Strafbank" - das Schlimmste sei überstanden, sie müssten sich aber erst wieder bewähren./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2025 / 17:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.