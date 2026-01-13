Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Das Jahr 2025 habe eine starke Erholung der Auslieferungen gebracht, wobei die Modelle MAX und 787 herausgeragt hätten, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Fokus der Anleger bleibe der Free-Cashflow-Ausblick des Flugzeugbauers auf 2026./rob/edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 14:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 14:27 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co.
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
$ 244,24
Abst. Kursziel*:
2,36%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
$ 244,55
Abst. Kursziel aktuell:
2,23%
Analyst Name::
Ken Herbert
KGV*:
-
Analysen zu Boeing Co.
|21:03
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|22.12.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
