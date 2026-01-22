PUMA Aktie

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

22.01.2026 10:35:48

PUMA SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma von 29 auf 26,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards passte seine Schätzungen am Mittwochnachmittag an eine langsamere Normalisierung der Lagerbestände an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Buy
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
26,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21,41 € 		Abst. Kursziel*:
23,77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,12%
Analyst Name::
Richard Edwards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PUMA SE

Analysen zu PUMA SE

10:35 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.01.26 PUMA Hold Deutsche Bank AG
21.01.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
15.01.26 PUMA Neutral UBS AG
14.01.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktuelle Aktienanalysen

11:48 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
11:35 BAWAG buy UBS AG
11:32 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:10 Danone Buy UBS AG
11:09 RELX Buy UBS AG
11:04 Diageo Neutral UBS AG
11:03 Linde Buy UBS AG
10:55 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
10:48 Volkswagen Neutral UBS AG
10:36 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:35 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:34 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:33 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:25 Netflix Outperform Bernstein Research
09:47 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:43 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:41 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:40 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:40 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
09:37 Diageo Hold Deutsche Bank AG
09:36 Dürr Hold Deutsche Bank AG
09:23 Continental Buy Deutsche Bank AG
09:23 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
09:22 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
09:21 secunet Security Networks Buy Warburg Research
09:05 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
09:02 Continental Equal Weight Barclays Capital
08:55 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
08:48 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
08:48 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
08:47 Michelin Underweight Barclays Capital
08:47 QIAGEN Hold Deutsche Bank AG
08:46 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
08:45 TRATON Market-Perform Bernstein Research
08:44 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
08:42 RELX Overweight Barclays Capital
08:32 Diageo Outperform Bernstein Research
08:31 Volkswagen Overweight Barclays Capital
07:50 Diageo Overweight Barclays Capital
07:49 Ahold Delhaize Equal Weight Barclays Capital
07:48 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
07:41 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:39 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
07:34 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:31 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
07:29 Michelin Outperform Bernstein Research
07:29 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:21 ASML NV Outperform Bernstein Research
07:19 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
