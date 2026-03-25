HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für PVA Tepla mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gustav Froberg lenkte am Dienstagabend die Aufmerksamkeit auf Kommentare zum aktuellen Kundeninteresse an den Raster-Akustikmikroskopen (SAM), das offenbar stark zunehme. Eine starke Auftragsdynamik sollte die Aktien des Technologiekonzerns weiterhin stützen./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:49 / GMT

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