PVA TePla Aktie
|32,02EUR
|0,92EUR
|2,96%
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
PVA TePla Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für PVA Tepla mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gustav Froberg lenkte am Dienstagabend die Aufmerksamkeit auf Kommentare zum aktuellen Kundeninteresse an den Raster-Akustikmikroskopen (SAM), das offenbar stark zunehme. Eine starke Auftragsdynamik sollte die Aktien des Technologiekonzerns weiterhin stützen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
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Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
36,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
27,40 €
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Abst. Kursziel*:
31,39%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
32,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,43%
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Analyst Name::
Gustav Froberg
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KGV*:
-
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