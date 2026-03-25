PVA TePla Aktie

32,02EUR 0,92EUR 2,96%
PVA TePla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

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25.03.2026 07:33:29

PVA TePla Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für PVA Tepla mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gustav Froberg lenkte am Dienstagabend die Aufmerksamkeit auf Kommentare zum aktuellen Kundeninteresse an den Raster-Akustikmikroskopen (SAM), das offenbar stark zunehme. Eine starke Auftragsdynamik sollte die Aktien des Technologiekonzerns weiterhin stützen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27,40 € 		Abst. Kursziel*:
31,39%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
32,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,43%
Analyst Name::
Gustav Froberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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