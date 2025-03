FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 202 auf 214 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jan Koch stellte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Frage, ob die "rote Rakete wieder abhebt". Der Ausblick der Online-Apotheke sei von höchster Qualität. Er sieht sich in seiner Erwartung bekräftigt, dass Redcare auf einem guten Weg ist, um mittelfristig einen 5-prozentigen Marktanteil bei elektronischen Verschreibungen zu erreichen./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2025 / 07:51 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.