RENK Aktie
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WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Rüstungskonzern habe im ersten Quartal die Andeutungen aus einem Vorab-Briefing bestätigt, schrieb David H Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe einer seiner "Top Picks", da der deutsche Rüstungssektor attraktiv wirke./rob/tih/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:18 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Overweight
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Unternehmen:
RENK
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
75,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
55,47 €
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Abst. Kursziel*:
35,21%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
54,89 €
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Abst. Kursziel aktuell:
36,64%
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Analyst Name::
David H Perry
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KGV*:
-