Richemont Aktie
|167,70EUR
|0,25EUR
|0,15%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 165 Franken belassen. Nachdem die europäischen Luxusgüteraktien in den vergangenen sechs Monaten um rund 17 Prozent zugelegt hätten, sei die Luft nun dünner, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Insofern erforderten weitere Kurssteigerungen höhere Konsensschätzungen, was er aber für unwahrscheinlich halte./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Sector Perform
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
165,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
154,85 CHF
|
Abst. Kursziel*:
6,55%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
155,50 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,11%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Richemont
|168,15
|0,42%
