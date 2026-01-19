Richemont Aktie
|169,95EUR
|-3,85EUR
|-2,22%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Richemont von 170 auf 165 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Uhren- und Schmuckkonzern habe trotz hoher Erwartungen starke und beeindruckende Umsatzzahlen für das vergangene Quartal vorgelegt, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Aufgrund der steigenden Goldpreise habe er jedoch seine operative Ergebnisprognose (Ebit) für das Geschäftsjahr 2026/27 um 7 Prozent reduziert./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 17:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Sector Perform
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
165,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
161,35 CHF
|
Abst. Kursziel*:
2,26%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
156,55 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,40%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Analysen zu Richemont
|07:31
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Richemont
|169,95
|-2,22%
