Richemont Aktie

169,95EUR -3,85EUR -2,22%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

19.01.2026 07:31:14

Richemont Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Richemont von 170 auf 165 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Uhren- und Schmuckkonzern habe trotz hoher Erwartungen starke und beeindruckende Umsatzzahlen für das vergangene Quartal vorgelegt, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Aufgrund der steigenden Goldpreise habe er jedoch seine operative Ergebnisprognose (Ebit) für das Geschäftsjahr 2026/27 um 7 Prozent reduziert./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 17:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Sector Perform
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
165,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
161,35 CHF 		Abst. Kursziel*:
2,26%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
156,55 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
5,40%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Richemont

Analysen zu Richemont

07:31 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
16.01.26 Richemont Overweight Barclays Capital
16.01.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Richemont Buy UBS AG
