Richemont Aktie

164,70EUR -2,75EUR -1,64%
Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

26.01.2026 11:16:59

Richemont Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Richemont auf "Buy" belassen. Erstmals seit zwei Jahren könnte der europäische Luxusgütersektor 2026 wieder eine positive Ergebnisdynamik zeigen, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick. Eine Branchenumfrage unter Verbrauchern in den USA, China, Frankreich und Italien zeige, dass der Bekleidungsbereich mit Blick auf die Mengen und der Bereich Schmuck und Uhren wertmäßig führten. Insgesamt bestätige das die mittelfristige Attraktivität von Schmuck sowie ihre Einschätzung von Richemont als einem ihrer bevorzugten Werte./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:03 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Buy
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
151,85 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
151,95 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

