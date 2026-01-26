Richemont Aktie
|164,70EUR
|-2,75EUR
|-1,64%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Richemont auf "Buy" belassen. Erstmals seit zwei Jahren könnte der europäische Luxusgütersektor 2026 wieder eine positive Ergebnisdynamik zeigen, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick. Eine Branchenumfrage unter Verbrauchern in den USA, China, Frankreich und Italien zeige, dass der Bekleidungsbereich mit Blick auf die Mengen und der Bereich Schmuck und Uhren wertmäßig führten. Insgesamt bestätige das die mittelfristige Attraktivität von Schmuck sowie ihre Einschätzung von Richemont als einem ihrer bevorzugten Werte./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
151,85 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
151,95 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
