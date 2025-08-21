Richemont Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Franken belassen. Luca Solca zog in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie seine Schlüsse aus aktuellen Schweizer Uhren-Exportdaten. Begünstigt von zollbedingt vorgezogenen Ausfuhren in die USA seien die Uhrenexporte im Juli um 6,9 Prozent gestiegen. In den übrigen Regionen sei der Trend durchwachsen. Er geht davon aus, dass die August-Zahlen aufgrund der US-Zölle erneut schwanken werden./tih/edh
Unternehmen:
Richemont
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
190,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
134,25 CHF
Abst. Kursziel*:
41,53%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
134,20 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
41,58%
Analyst Name::
Luca Solca
KGV*:
-
