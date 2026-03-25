Richemont Aktie
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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Richemont vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Franken belassen. Carole Madjo reduzierte ihre währungsbereinigte Wachstumsprognose für das abgelaufene Quartal um einen Prozentpunkt. Das aktuelle Bewertungsniveau des Luxusgüterkonzerns halte sie für attraktiv, schrieb die Analystin in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 15:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Overweight
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
195,00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
140,35 CHF
|
Abst. Kursziel*:
38,94%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
139,80 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,48%
|
Analyst Name::
Carole Madjo
|
KGV*:
-
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