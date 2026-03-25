Richemont Aktie

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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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25.03.2026 13:16:42

Richemont Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Richemont vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Franken belassen. Carole Madjo reduzierte ihre währungsbereinigte Wachstumsprognose für das abgelaufene Quartal um einen Prozentpunkt. Das aktuelle Bewertungsniveau des Luxusgüterkonzerns halte sie für attraktiv, schrieb die Analystin in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 15:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Overweight
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
195,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
140,35 CHF 		Abst. Kursziel*:
38,94%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
139,80 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
39,48%
Analyst Name::
Carole Madjo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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