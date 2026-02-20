Rio Tinto Aktie
|81,11EUR
|-0,39EUR
|-0,48%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rio Tinto auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6900 Pence belassen. Das operative Jahresergebnis (Ebitda) und die Dividende des Bergbaukonzerns entsprächen den Konsensschätzungen, schrieb Myles Allsop in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 23:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
69,00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
70,68 £
|
Abst. Kursziel*:
-2,38%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
70,82 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,57%
|
Analyst Name::
Myles Allsop
|
KGV*:
-
