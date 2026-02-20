Rio Tinto Aktie

81,11EUR -0,39EUR -0,48%
Rio Tinto

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

20.02.2026 14:02:13

Rio Tinto Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rio Tinto auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6900 Pence belassen. Das operative Jahresergebnis (Ebitda) und die Dividende des Bergbaukonzerns entsprächen den Konsensschätzungen, schrieb Myles Allsop in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 23:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
69,00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
70,68 £ 		Abst. Kursziel*:
-2,38%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
70,82 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,57%
Analyst Name::
Myles Allsop 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rio Tinto plc

