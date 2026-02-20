Rio Tinto Aktie
|81,11EUR
|-0,39EUR
|-0,48%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 6200 Pence auf "Hold" belassen. Der Bergbaukonzern habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Liam Fitzpatrick in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf Geschäftszahlen. Der Produktionsausblick entspreche den Zielen vom Kapitalmarkttag./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
62,00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
70,83 £
|
Abst. Kursziel*:
-12,47%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
70,84 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,48%
|
Analyst Name::
Liam Fitzpatrick
|
KGV*:
-
