ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rio Tinto von 5200 auf 5900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach einem relativ schwachen Jahr 2023 seien Minenwerte reif für eine überdurchschnittliche Kursentwicklung im kommenden Jahr, schrieb Analyst Daniel Major in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Schlüsselthemen seien die Widerstandsfähigkeit Chinas, Lageraufstockungen in den Industrieländern, Lieferkettenprobleme, Fusionen und Übernahmen sowie Kostenanstiege. Seine wichtigsten Kaufempfehlungen sind Antofagasta, Anglo American, Norsk Hydro und Endeavour Mining. Rio habe seine Stärken in weniger dynamischen Rohstoffbereichen./tih/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2023 / 19:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2023 / 19:02 / GMT



