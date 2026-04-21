Rio Tinto Aktie

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Rio Tinto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

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21.04.2026 05:59:12

Rio Tinto Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 6400 Pence auf "Sector Perform" belassen. Das erste Quartal des Bergbaukonzerns sei saisonal schwächer gewesen, schrieb Ben Davis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu den Produktionszahlen des ersten Quartals. Insgesamt hält er das Abschneiden aber für ordentlich./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:59 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
64,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
73,95 £ 		Abst. Kursziel*:
-13,46%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
73,41 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,82%
Analyst Name::
Ben Davis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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