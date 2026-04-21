Rio Tinto Aktie
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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 6400 Pence auf "Sector Perform" belassen. Das erste Quartal des Bergbaukonzerns sei saisonal schwächer gewesen, schrieb Ben Davis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu den Produktionszahlen des ersten Quartals. Insgesamt hält er das Abschneiden aber für ordentlich./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:59 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
64,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
73,95 £
|
Abst. Kursziel*:
-13,46%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
73,41 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,82%
|
Analyst Name::
Ben Davis
|
KGV*:
-
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