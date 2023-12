NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der RTL Group auf "Negative Catalyst Watch" gesetzt und rechnet damit kurzfristig mit schlechten Nachrichten. Zugleich wurde das Kursziel von 47 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Daniel Kerven ist mit Blick auf die Werbeausgaben im kommenden Jahr vorsichtiger und kürzte daher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Prognosen zum Umsatz und Ergebnis des Fernsehkonzerns. Generell er sie mit Blick auf die Werbebranche im Jahr 2024 zurückhaltend: Nach einem recht widerstandsfähigen Jahr dürften die höheren Zinssätze die Verbraucher 2024 einholen, wodurch die Erträge der Unternehmen belastet werden dürften./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2023 / 23:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2023 / 00:15 / GMT







Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.