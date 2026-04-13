SAFRAN Aktie

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WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

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13.04.2026 13:13:13

SAFRAN Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Safran von 340 auf 330 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Milene Kerner passte ihre Schätzungen am Sonntag an aktuelle Währungsprognosen und Erwartungen an den Luftverkehr an. MTU und Safran seien mit ihren Ergebnissen enorm abhängig von den Flugstunden der Maschinen./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 15:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 02:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Overweight
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
330,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
304,80 € 		Abst. Kursziel*:
8,27%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
310,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,14%
Analyst Name::
Milene Kerner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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