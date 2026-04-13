SAFRAN Aktie
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WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
SAFRAN Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Safran von 340 auf 330 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Milene Kerner passte ihre Schätzungen am Sonntag an aktuelle Währungsprognosen und Erwartungen an den Luftverkehr an. MTU und Safran seien mit ihren Ergebnissen enorm abhängig von den Flugstunden der Maschinen./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 15:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Overweight
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
330,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
304,80 €
|
Abst. Kursziel*:
8,27%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
310,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,14%
|
Analyst Name::
Milene Kerner
|
KGV*:
-
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