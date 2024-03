NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain nach der Präsentation von Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der französische Baustoffkonzern habe in puncto Profitabilität hervorragend abgeschnitten, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sollte der starke freie Barmittelzufluss positiv aufgenommen werden./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.02.2024 / 19:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.02.2024 / 19:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.