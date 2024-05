FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter von 25,00 auf 22,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach der Gewinnwarnung am 7. Mai seien nun mit dem endgültigen Quartalsbericht die vorläufigen Eckdaten sowie die reduzierte Ergebnisprognose erwartungsgemäß bestätigt worden, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Stahlkonzern sehe sich mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2024 / 15:18 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2024 / 15:23 / MESZ





