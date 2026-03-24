FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Salzgitter AG mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die endgültige Quartalsbilanz des Stahlkonzerns sei solide gewesen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. Den Ausblick auf 2026 hält er weiter für konservativ./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:02 / CET



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