SAP Aktie
|168,64EUR
|-28,92EUR
|-14,64%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SAP nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Wie üblich enthielten die Quartalsresultate des Softwarekonzerns Licht und Schatten, schrieb Charles Brennan am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Debatte dürfte sich vor allem um den Cloud-Auftragsbestand drehen - hier liege die Konsensschätzung für das Wachstum 2026 am oberen Ende der Zielspanne. Dem gegenüber stünden der insgesamt robuste Ausblick, erste Hinweise auf die Ziele für 2027 und die Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms, was das Vertrauen des Managements in die künftige Geschäftsentwicklung widerspiegele. Ob das ausreiche, die historisch schlechte Branchenstimmung zu kippen, bleibe aber abzuwarten./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
290,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
176,12 €
|
Abst. Kursziel*:
64,66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
168,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
72,11%
|
Analyst Name::
Charles Brennan
|
KGV*:
-
