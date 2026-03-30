Schaeffler Aktie
|7,16EUR
|0,15EUR
|2,07%
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
Schaeffler Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Neutral" belassen. Der Industriekonzern und Autozulieferer dürfte solide in Jahr gestartet sein, schrieb Jose Asumendi am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal. In der Telefonkonferenz dürfte der Iran-Krieg mit seinen Auswirkungen im Fokus stehen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 11:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 11:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
7,14 €
|
Abst. Kursziel*:
39,96%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
7,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,76%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
