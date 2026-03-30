Schneider Electric Aktie

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Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

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30.03.2026 11:48:26

Schneider Electric Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal dürfte solides Wachstum zeigen, schrieb Andre Kukhnin am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht. Es werde aber wohl wieder ein Jahr, in dem es vor allem auf die zweiten sechs Monate ankomme./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
228,05 € 		Abst. Kursziel*:
35,94%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
230,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,67%
Analyst Name::
Andre Kukhnin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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