ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal dürfte solides Wachstum zeigen, schrieb Andre Kukhnin am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht. Es werde aber wohl wieder ein Jahr, in dem es vor allem auf die zweiten sechs Monate ankomme./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 16:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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