SCHOTT Pharma Aktie

17,58EUR 0,14EUR 0,80%
SCHOTT Pharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.06.2026 09:07:26

SCHOTT Pharma Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Schott Pharma mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Buy" belassen. Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Schott Pharma mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas präsentierte am Montag anlässlich der anstehenden Fußball-WM die derzeitigen "European Mid-Cap All-Stars", zu denen er auch den deutschen Spezialisten für Pharmaverpackungen und Injektionssysteme zählt. Orgonas stellt die Mainzer mit ihrem defensiven Nachfrageprofil in der Verteidigung auf./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17,48 € 		Abst. Kursziel*:
25,86%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,14%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

mehr Nachrichten

Analysen zu SCHOTT Pharma

mehr Analysen
09:07 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.05.26 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
15.05.26 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK
14.05.26 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
14.05.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SCHOTT Pharma 17,58 0,80% SCHOTT Pharma

Aktuelle Aktienanalysen

09:25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
09:17 Novartis Buy Deutsche Bank AG
09:07 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:05 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:02 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:35 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
07:48 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:48 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:47 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:47 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:46 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:46 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:45 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:42 Apple Neutral UBS AG
07:32 Bayer Buy UBS AG
07:24 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:20 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:11 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
06:56 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
06:55 BASF Neutral UBS AG
06:49 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:47 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:47 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
06:40 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
08.06.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
08.06.26 Infineon Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
08.06.26 DEUTZ Buy Warburg Research
08.06.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Valeo Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
08.06.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
08.06.26 Inditex Buy UBS AG
08.06.26 Akzo Nobel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.06.26 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
08.06.26 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.06.26 National Grid Hold Deutsche Bank AG
08.06.26 LANXESS Sell Goldman Sachs Group Inc.
08.06.26 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.06.26 Fabasoft kaufen Warburg Research
08.06.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
08.06.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen