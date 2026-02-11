SCHOTT Pharma Aktie

15,90EUR 1,26EUR 8,61%
SCHOTT Pharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51

11.02.2026 08:56:33

SCHOTT Pharma Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schott Pharma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Pharmazulieferer habe einen guten Start ins Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt, schrieb Charles Weston am Mittwoch. Umsatz und operatives Ergebnis hätten die Erwartungen klar übertroffen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:11 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:11 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Sector Perform
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
15,78 € 		Abst. Kursziel*:
14,07%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
15,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,21%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

Analysen zu SCHOTT Pharma

08:56 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
08:00 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
02.02.26 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.26 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

SCHOTT Pharma 15,88 8,47%

