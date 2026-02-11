NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Hold" belassen. Die operative Dynamik des Pharmazulieferers sei etwas stärker als erwartet ausgefallen, schrieb James Vane-Tempest am Mittwoch. Trotz anhaltender Unsicherheiten bleibe das Management optimistisch für 2026 und habe seine Ziele bekräftigt./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



