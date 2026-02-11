SCHOTT Pharma Aktie

16,04EUR 1,40EUR 9,56%
SCHOTT Pharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51

11.02.2026 08:00:50

SCHOTT Pharma Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Hold" belassen. Die operative Dynamik des Pharmazulieferers sei etwas stärker als erwartet ausgefallen, schrieb James Vane-Tempest am Mittwoch. Trotz anhaltender Unsicherheiten bleibe das Management optimistisch für 2026 und habe seine Ziele bekräftigt./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
15,50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
14,70 € 		Abst. Kursziel*:
5,44%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,37%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

