NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Hold" belassen. Die operative Dynamik des Pharmazulieferers sei etwas stärker als erwartet ausgefallen, schrieb James Vane-Tempest am Mittwoch. Trotz anhaltender Unsicherheiten bleibe das Management optimistisch für 2026 und habe seine Ziele bekräftigt./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
15,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
14,70 €
|
Abst. Kursziel*:
5,44%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,37%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
