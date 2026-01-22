ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Neutral" belassen. Europas Medizintechnik-Branche stehe vor einem Revival, schrieb Graham Doyle am Mittwochabend. Die Bewertungen im Sektor seien attraktiv nach der Underperformance gegenüber dem Gesamtmarkt seit 2022. Doyles Top-Favoriten sind Alcon, Biomerieux und Convatec. Einige Unternehmen hätten derweil weiter große Probleme in China und beim Versuch, Zollbelastungen zu umgehen. Seine Verkaufsempfehlungen bleiben GE Healthcare und Elekta. Siemens Healthineers bringe vermutlich im September einen neuen Linearbeschleuniger für Strahlentherapie an den Markt. Der anhaltende Rollout des neuen Computertomografen dürfte die Ergebnisse schon ab dem zweiten Halbjahr antreiben, was allerdings auch erwartet werde. Durch die Themen China und Zölle drohe aber auch den Deutschen Gegenwind./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 18:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





