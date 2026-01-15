Siemens Healthineers Aktie
|46,88EUR
|-0,14EUR
|-0,30%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 50 auf 51 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktien der Bayern seien reizvoll, aber es sei noch ein bisschen zu früh, schrieb Graham Doyle am Mittwochnachmittag. Die Vergleichshürde für das erste Quartal liege recht hoch./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Neutral
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
51,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
47,02 €
|
Abst. Kursziel*:
8,46%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
46,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,83%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
