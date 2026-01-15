Siemens Healthineers Aktie

46,88EUR -0,14EUR -0,30%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

15.01.2026 09:12:15

Siemens Healthineers Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 50 auf 51 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktien der Bayern seien reizvoll, aber es sei noch ein bisschen zu früh, schrieb Graham Doyle am Mittwochnachmittag. Die Vergleichshürde für das erste Quartal liege recht hoch./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Neutral
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
47,02 € 		Abst. Kursziel*:
8,46%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
46,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,83%
Analyst Name::
Graham Doyle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

