Siemens Healthineers Aktie
|46,93EUR
|-0,09EUR
|-0,19%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Der Konzernchef sowie der Finanzvorstand hätten an einen wohl trägen Start ins Geschäftsjahr 2025/26 erinnert, schrieb David Adlington am Mittwochabend nach ihrer Präsentation auf der Healthcare-Konferenz der Investmentbank. Wachstumstempo und Margen würden noch unter dem Niveau des restlichen Jahres liegen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 21:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 21:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
61,30 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
47,02 €
|
Abst. Kursziel*:
30,37%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46,93 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,62%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
