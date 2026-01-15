Siemens Healthineers Aktie

46,93EUR -0,09EUR -0,19%
Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

15.01.2026 07:54:44

Siemens Healthineers Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Der Konzernchef sowie der Finanzvorstand hätten an einen wohl trägen Start ins Geschäftsjahr 2025/26 erinnert, schrieb David Adlington am Mittwochabend nach ihrer Präsentation auf der Healthcare-Konferenz der Investmentbank. Wachstumstempo und Margen würden noch unter dem Niveau des restlichen Jahres liegen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 21:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 21:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
61,30 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
47,02 € 		Abst. Kursziel*:
30,37%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
46,93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,62%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

