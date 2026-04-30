Siemens Healthineers Aktie
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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. David Adlington äußerte am Mittwochabend seine letzten Gedanken, was das zweite Geschäftsquartal betrifft - auch unter dem Einfluss der jüngsten Resultate von GE Healthcare. Diese verstärkten die Wahrnehmung von Risiken, was aber im Aktienkurs wohl schon eingepreist sei. Auf kurze Sicht hält er es aber für schwierig, bei Healthineers positive Kurstreiber zu finden./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 21:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
61,30 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
33,77 €
|
Abst. Kursziel*:
81,52%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
34,87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
75,80%
|
Analyst Name::
David Adlington
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KGV*:
-
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