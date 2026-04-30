Siemens Healthineers Aktie

34,87EUR 1,05EUR 3,10%
Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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30.04.2026 11:24:04

Siemens Healthineers Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. David Adlington äußerte am Mittwochabend seine letzten Gedanken, was das zweite Geschäftsquartal betrifft - auch unter dem Einfluss der jüngsten Resultate von GE Healthcare. Diese verstärkten die Wahrnehmung von Risiken, was aber im Aktienkurs wohl schon eingepreist sei. Auf kurze Sicht hält er es aber für schwierig, bei Healthineers positive Kurstreiber zu finden./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 21:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
61,30 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
33,77 € 		Abst. Kursziel*:
81,52%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
34,87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
75,80%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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