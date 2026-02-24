Siemens Aktie

24.02.2026 06:53:10

Siemens Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Siemens mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Softwarebereiche PLM und EDA des Technologiekonzerns, die für acht Prozent des Konzernumsatzes stünden, seien nicht so profitabel wie eigenständige Konkurrenten auf einer vergleichbaren Basis, schrieb Phil Buller am Montagabend. Der Kursrückgang von Siemens seit Ende Januar trotz starker Quartalszahlen und angehobener Ziele impliziere aber bereits eine Abwertung dieser Bereiche, deren Übernahme der Aktienkurs bisher nicht honoriert habe. PLM und EDA brächten Siemens derweil im Branchenvergleich in eine ausgezeichnete Ausgangsposition für die Implementierung von Künstlicher Intelligenz (KI) im industriellen Bereich. Kurspotenzial beinhalteten zudem eine weitere Vereinfachung der Konzernstruktur sowie die anderen Geschäftsbereiche./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 21:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

