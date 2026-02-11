Siltronic Aktie

56,45EUR 0,30EUR 0,53%
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

11.02.2026 07:23:05

Siltronic Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siltronic von 40 auf 57 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Wafer-Hersteller habe solide Eckdaten zum vierten Quartal vorgelegt, schrieb Gustav Froberg am Dienstagabend. Das neue Kursziel resultiere aus einem höheren Bewertungsmultiplikator auf die Ergebnisprognose (Ebitda) für 2028. Froberg bleibt aber abzuwartend, bis sich der kurzfristige Gegenwind besser in den Konsensschätzungen widerspiegle./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siltronic AG Hold
Unternehmen:
Siltronic AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
56,25 € 		Abst. Kursziel*:
1,33%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
56,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,97%
Analyst Name::
Gustav Froberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siltronic AG

