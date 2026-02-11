HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siltronic von 40 auf 57 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Wafer-Hersteller habe solide Eckdaten zum vierten Quartal vorgelegt, schrieb Gustav Froberg am Dienstagabend. Das neue Kursziel resultiere aus einem höheren Bewertungsmultiplikator auf die Ergebnisprognose (Ebitda) für 2028. Froberg bleibt aber abzuwartend, bis sich der kurzfristige Gegenwind besser in den Konsensschätzungen widerspiegle./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.