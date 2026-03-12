Siltronic Aktie
|53,15EUR
|1,05EUR
|2,02%
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
12.03.2026 08:36:14
Siltronic Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach Zahlen mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Wafer-Herstellers bestätigten die bereits bekannten Eckdaten und auch der Ausblick für 2026 werde bekräftigt, schrieb Constantin Hesse in seiner ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
66,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
52,95 €
|
Abst. Kursziel*:
24,65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
53,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,18%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
