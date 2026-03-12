NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach Zahlen mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Wafer-Herstellers bestätigten die bereits bekannten Eckdaten und auch der Ausblick für 2026 werde bekräftigt, schrieb Constantin Hesse in seiner ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:09 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.