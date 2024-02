HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siltronic auf "Buy" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Der Umsatz des Waferherstellers habe sich im vierten Quartal verbessert nach einem schwachen dritten Quartal, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit deute es sich an, dass das Unternehmen möglicherweise die Talsohle des Zyklus hinter sich hat. Ein noch schwaches erstes Halbjahr wegen hoher Lagerbestände sei Anlegern wohl längst bewusst. Er rechnet mit schrittweisen Verbesserungen./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 17:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



