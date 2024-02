ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siltronic nach Jahreszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. 2023 seien die Erwartungen erfüllt worden, schrieb Analyst Harry Blaiklock in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch für 2024 habe es noch keine Signale gegeben. Diese seien auf den 12. März vertagt worden. Die Aktie des Waferherstellers dürfte insofern nicht groß reagieren, so seine These./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 06:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 06:33 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.