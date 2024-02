HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Siltronic auf "Sell" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Ausblick des Waferherstellers enttäusche, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das implizierte operative Ergebnis (Ebitda) liege um mehr als ein Fünftel unter den Markterwartungen. Der Konzern ziehe derzeit neue Kapazitäten hoch, in einer Zeit, wo der Lagerabbau bei Kunden die Nachfrage belaste und im Konsumentenbereich und für das Internet der Dinge ohnehin weniger Bedarf am Markt vorhanden sei./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2024 / 08:18 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2024 / 08:18 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.