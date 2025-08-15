Springer Nature Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature nach Halbjahreszahlen und einer angehobenen Jahresprognose von 28 auf 30 Euro erhöht. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Der Wissenschaftsverlag habe solide abgeschnitten, schrieb Lisa Yang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wachstumstrends im Bereich Forschung seien ermutigend. Bei den Zeitschriften rechnet die Expertin mit einer anhaltend starken Dynamik, sei es bei Open-Access-Produkten, bei per Abo vertriebenen Veröffentlichungen oder bei Hybrid-Produkten, die auch Abonnementinhalte enthalten./la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

