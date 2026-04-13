Ströer Aktie

35,12EUR 0,66EUR 1,92%
Ströer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

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13.04.2026 13:27:29

Ströer SECo Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch gab am Montag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Medienbranche. Beim Werbekonzern Ströer erwartet er am 12. Mai einen Umsatzanstieg um 2,4 Prozent. Die Gewinne dürften aber gesunken sein./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Equal Weight
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
34,24 € 		Abst. Kursziel*:
2,22%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
35,12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,34%
Analyst Name::
Julien Roch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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