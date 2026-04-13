Ströer Aktie
|35,12EUR
|0,66EUR
|1,92%
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Ströer SECo Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch gab am Montag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Medienbranche. Beim Werbekonzern Ströer erwartet er am 12. Mai einen Umsatzanstieg um 2,4 Prozent. Die Gewinne dürften aber gesunken sein./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Equal Weight
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
34,24 €
|
Abst. Kursziel*:
2,22%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
35,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,34%
|
Analyst Name::
Julien Roch
|
KGV*:
-
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