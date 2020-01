Die Raiffeisen Centrobank (RCB) empfiehlt die Aktien der Telekom Austria zum Kauf. In einer am Mittwoch vorliegenden Studie erhöhte RCB-Analyst Bernd Maurer seine Anlageempfehlung von "Hold" auf "Buy". Sein Kursziel revidierte er gleichzeitig von 7,70 Euro auf 8,40 Euro nach oben. Aktuell notierten die Titel an der Wiener Börse bei 7,40 Euro (Schlusskurs vom Mittwoch).

Maurer nennt drei Gründe für seine positivere Einschätzung. Erstens sollte die von der neuen Bundesregierung geplante Senkung der Körperschaftssteuer von 25 auf 21 Prozent positiv wirken. Der RCB-Analyst erwartet diese für 2022. Zweitens könnte der Telekom zugutekommen, dass das Mindestgebot für die im Frühjahr anstehende 5G-Frequenzauktion gegenüber dem ursprünglichen Plan um 55 Mio. auf 239 Mio. Euro gesenkt wurde. Dies sollte die Investitionskosten senken.

Drittens rechnet der Analyst langfristig mit sinkenden Fremdkapitalkosten und hat seine diesbezüglichen Annahmen entsprechend angepasst. Die Telekom Austria muss in den Geschäftsjahren 2021 und 2022 nach Angaben der RCB jeweils 747 Mio. Euro refinanzieren.

Die RCB hatte ihre Kaufempfehlung für die Telekom-Titel im Oktober gestrichen und sie mit "Hold" bewertet. Dies sei geschehen, weil man eine Abschwächung der Marktdynamik in Österreich und einen stärkeren Wettbewerb in der Region Mittel- und Osteuropa (CEE) angenommen habe, schreibt Maurer in der neuen Analyse. "Obwohl beide Risikofaktoren noch nicht vom Tisch sind, geben wir zu, dass wir in unseren Annahmen wahrscheinlich zu pessimistisch gewesen sind", heißt es weiter.

