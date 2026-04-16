thyssenkrupp Aktie
|8,83EUR
|0,05EUR
|0,55%
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
thyssenkrupp Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Der Nahost-Krieg halte die Energiemärkte in Bewegung und sorge damit auch in der Stahlbranche für Unruhe, die Stimmungslage sei momentan stark nachrichtenabhängig, schrieb Cole Hathorn am Mittwoch. Nach einem schwachen ersten Quartal dürfte die Branche aber ab dem zweiten von einem attraktiven Verhältnis zwischen Verkaufspreisen und Rohstoffkosten profitieren. Hathorn setzt daher vor allem auf den Rückenwind für Preise, Auslastung und Volumina durch die europäischen Protektionismusmaßnahmen ab dem 1. Juli./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 12:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Buy
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
13,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8,82 €
|
Abst. Kursziel*:
47,36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8,83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,29%
|
Analyst Name::
Cole Hathorn
|
KGV*:
-
Analysen zu thyssenkrupp AG
|07:10
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
