thyssenkrupp Aktie

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WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

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29.04.2026 11:21:12

thyssenkrupp Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 10,10 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane sieht den Verkauf der Ex-Aufzugssparte TK Elevator von Finanzinvestoren an Kone auch enorm positiv für Thyssenkrupp, die noch gut 16 Prozent am Unternehmen halten. In der Bilanz stehe die Beteiligung mit einem Wert von 1,1 Milliarden, nun winke aber ein Wertzuwachs von rund 3,3 Milliarden Euro in bar und Kone-Aktien, schrieb der Experte am Mittwoch. Alleine damit würden etwa 60 Prozent des Marktwerts von Thyssenkrupp vom Dienstagabend abgedeckt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 09:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 09:07 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Neutral
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
10,10 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
9,55 € 		Abst. Kursziel*:
5,78%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
10,13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,30%
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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