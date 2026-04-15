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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Buy" belassen. Wenig überraschend hätten sich die Diskussionen vor allem um den Iran-Krieg gedreht, schrieb Henri Patricot am Montag nach einer Roadshow mit dem Management in der Schweiz. Die Öl- und Gasproduktion sei um etwa 15 Prozent gesunken angesichts der Blockade der Straße von Hormus. Ansonsten liefen allerdings alle Projekte plangemäß./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
89,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
79,60 €
|
Abst. Kursziel*:
11,81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
74,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,03%
|
Analyst Name::
Henri Patricot
|
KGV*:
-
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