ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Buy" belassen. Wenig überraschend hätten sich die Diskussionen vor allem um den Iran-Krieg gedreht, schrieb Henri Patricot am Montag nach einer Roadshow mit dem Management in der Schweiz. Die Öl- und Gasproduktion sei um etwa 15 Prozent gesunken angesichts der Blockade der Straße von Hormus. Ansonsten liefen allerdings alle Projekte plangemäß./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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